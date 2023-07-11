Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля. Президент Украины уже выступил на митинге в Вильнюсе

Зеленский вместе с Науседой выступили перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО" в Вильнюсе Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой выступили перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО" в столице Литвы на Лукишской площади. Речь Зеленского транслировалась в YouTube канала "Рада".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины в ужине с лидерами стран – членов НАТО вечером 11 июля.

"Я рад приветствовать его сегодня на ужине и завтра на инаугурационном заседании совета НАТО – Украина, – сказал Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита Альянса в Литве.

СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Вильнюс на польском государственном самолете. Вместе с президентом Украины в Литву прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.

На пути в Вильнюс Зеленский заявил, что "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".