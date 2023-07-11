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Зеленский не примет участия в саммите НАТО 11 июля. Президент Украины уже выступил на митинге в Вильнюсе

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Зеленский вместе с Науседой выступили перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО" в Вильнюсе
Зеленский вместе с Науседой выступили перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО" в Вильнюсе
Скриншот: Телеканал Рада / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский, который днем 11 июня прибыл в Вильнюс, примет участие в саммите НАТО на следующий день – 12 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, его цитирует в Telegram "Страна".

Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой выступили перед участниками митинга и концерта "Поднимем флаги за Украину в НАТО" в столице Литвы на Лукишской площади. Речь Зеленского транслировалась в YouTube канала "Рада"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал участие президента Украины в ужине с лидерами стран – членов НАТО вечером 11 июля.

"Я рад приветствовать его сегодня на ужине и завтра на инаугурационном заседании совета НАТО – Украина, – сказал Столтенберг на пресс-конференции перед началом саммита Альянса в Литве.

СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Вильнюс на польском государственном самолете. Вместе с президентом Украины в Литву прибыла и первая леди страны Елена Зеленская.

На пути в Вильнюс Зеленский заявил, что "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля подписали 23 страны из 31, входящей в блок.

Теги: Украина, митинг, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Гитанас Науседа, Сергей Никифоров
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