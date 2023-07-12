"Мы будем готовы пригласить Украину, когда союзники согласятся". Опубликован текст коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе

Лидеры НАТО приветствовали президента Украины на инаугурационном заседании Совета Украина – НАТО, приветствовали вступление Финляндии в Альянс, подтвердили политику открытых дверей и заявили, что "с нетерпением ожидают приема Швеции".

Членству Украины в НАТО посвящен 11-й пункт коммюнике.

"Мы полностью поддерживаем право Украины на выбор собственных механизмов обеспечения безопасности. Будущее Украины – в НАТО. Мы подтверждаем взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство о том, что Украина станет членом НАТО, и сегодня мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно и политически интегрированной в Североатлантический альянс и добилась существенного прогресса на пути реформ", – говорится там.

Также НАТО продолжит "поддерживать и анализировать прогресс Украины в обеспечении оперативной совместимости, а также в проведении необходимых дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности".

"Министры иностранных дел НАТО будут регулярно оценивать прогресс в рамках адаптированной годовой национальной программы. Альянс будет поддерживать Украину в проведении этих реформ на ее пути к будущему членству. Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – говорится в коммюнике.

Страна-агрессор Россия названа в документе "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе".

Лидеры НАТО потребовали от РФ немедленно завершить войну и вывести войска с территории Украины, осудили ее агрессию и поддержали украинскую формулу мира.