На саммите в Литве страны G7 примут декларацию о гарантиях для Украины после войны – Шольц

По словам Шольца, странам G7 важно, чтобы были обещания по поводу безопасности для Украины, которые могут быть эффективны после наступления мира. Для этого будут заключены необходимые договоренности, сказал он.

Шольц подчеркнул, в декларации G7 будут конкретные строки и страны.

Канцлер Германии также подтвердил предоставление Украине пакета помощи на €700 млн.