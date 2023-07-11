На саммите в Литве страны G7 примут декларацию о гарантиях для Украины после войны – Шольц

По словам Шольца, странам G7 важно, чтобы были обещания по поводу безопасности для Украины, которые могут быть эффективны после наступления мира. Для этого будут заключены необходимые договоренности, сказал он.
Шольц подчеркнул, в декларации G7 будут конкретные строки и страны.
Канцлер Германии также подтвердил предоставление Украине пакета помощи на €700 млн.
11 июля в Литве начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс примет "сильное решение" по поводу желания Украины вступить в блок.
Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым". В то же время СМИ пишут, что в финальном коммюнике НАТО не пригласит Украину к переговорам о членстве.