В финальном коммюнике НАТО не пригласит Украину к переговорам о членстве – источники

Как рассказали источники агентства, формулировка в документе может звучать следующим образом: "Мы направим приглашение, когда союзники согласятся и будут выполнены условия".

Кроме того, члены НАТО согласились с тем, что из условий для Украины необходимо исключить План действий по членству. В коммюнике члены блока могут заявить, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции "вышел за рамки необходимости Плана действий по членству", отметили собеседники "Интерфакс-Украина".

В то же время они не исключили, что текст финального документа может быть изменен, говорится в материале.

Сегодня в Литве начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс примет "сильное решение" по поводу желания Украины вступить в блок.

Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.

За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым".

The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила, что Зеленский "в последний момент" прибег к жесткой публичной дипломатии, чтобы заставить переписать итоговую декларацию саммита НАТО.

Согласно сообщению украинского нардепа Алексея Гончаренко, Зеленский добился своей цели. Парламентарий пишет, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан перенес свое выступление.