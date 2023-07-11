В Литве накануне саммита НАТО прошел "саммит NAFO" – мероприятие о противодействии российской пропаганде

Также инициаторы публиковали фото в Twitter-аккаунте организации.

"Саммит" открыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В Twitter он написал, что для него было гордостью открыть мероприятие "ребят, которые собирают деньги для Украины".

Proud to open the NAFO Summit, a based gathering of fellas to raise money for Ukraine * This is the way! pic.twitter.com/T0gIkfdWPI — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) July 8, 2023

К участникам "саммита" обратилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила "хороший юмор, ум и энтузиазм", с которыми NAFO борется с российской дезинформацией.

"За каждым чуваком стоит реальный человек, вы жертвуете своим временем и энергией, потому что верите в победу Украины", – заявила она.

Greetings to #NAFOfellas at the first-ever #NAFOSummit in Vilnius.#NAFO is a living example of how to disarm Russian disinformation with humour, intelligence and enthusiasm. Behind every Fella is a real person who believes in #Ukraine’s victory.



Thank you for your service. pic.twitter.com/VWOkAe3udr — Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2023

В рамках мероприятия участники рассказывали о российской пропаганде и собирали средства для украинских военных. Одним из символов "саммита" стала собака сиба-ину, которая используется как неофициальным символ NAFO. Также на сцене была игрушечная акула с отсылкой к истории, когда на одном из пляжей Египта акула убила гражданина страны-агрессора РФ.

За несколько дней до события к его участникам в Twitter обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил их за работу и поддержку украинских войск, а также за борьбу с дезинформацией и пропагандой.

"Мы победим и зажжем на крымской пляжной вечеринке", – написал министр.

Dear #fellas , it’s an honor for me to be a proud member of #NAFO . Just want to take this opportunity to once again thank you for what you are doing: donating to support our troops, fighting misinformation and propaganda, and of course, bonking those russian trolls.

We will… pic.twitter.com/3Cux0qhoyu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 1, 2023

На мероприятие отреагировали в министерстве иностранных дел страны-агрессора России. Глава российского МИД Мария Захарова обвинила западные страны "в лицемерии". Она заявила, что NAFO олицетворяют то, "с чем еще до недавнего времени вроде как боролись в самом Евросоюзе: хейтспич, нетерпимость, троллинг, спам, буллинг и все возможные виды ксенофобии".

В NAFO ответили: реагируя на мемы в интернете, российские политики "отвлекают свое внимание от Украины".

"Чего эти российские политики не понимают, так это того, что каждая секунда, которую они тратят на споры с собаками в интернете или на беспокойство по поводу „онлайн-харассмента“ с помощью мемов с акулами, отнимает их внимание от Украины. Это то, чего мы хотим. Продолжайте злиться", – написали в организации NAFO.

What these Russian politicians don’t understand is that every second they spend arguing with dogs online or worrying about their “online harassment” with shark memes is seconds taken away from their focus on Ukraine.



This is what we want. Continue to mald. — North Atlantic Fella Organization (@Official_NAFO) July 10, 2023

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