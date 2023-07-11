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В Литве накануне саммита НАТО прошел "саммит NAFO" – мероприятие о противодействии российской пропаганде

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В Литве прошел "саммит" организации NAFO
В Литве прошел "саммит" организации NAFO
Фото: We Are NAFO / Facebook

В Вильнюсе (Литва) 8 и 9 июля прошел "саммит" интернет-сообщества NAFO (North Atlantic Fellas Organization – с англ. Организация североатлантических чуваков), которое занимается противодействием российской пропаганде в сети. Мероприятие транслировалось в YouTube одного из участников.

Также инициаторы публиковали фото в Twitter-аккаунте организации. 

"Саммит" открыл министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В Twitter он написал, что для него было гордостью открыть мероприятие "ребят, которые собирают деньги для Украины".

К участникам "саммита" обратилась премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она отметила "хороший юмор, ум и энтузиазм", с которыми NAFO борется с российской дезинформацией.

"За каждым чуваком стоит реальный человек, вы жертвуете своим временем и энергией, потому что верите в победу Украины",  – заявила она. 

В рамках мероприятия участники рассказывали о российской пропаганде и собирали средства для украинских военных. Одним из символов "саммита" стала собака сиба-ину, которая используется как неофициальным символ NAFO. Также на сцене была игрушечная акула с отсылкой к истории, когда на одном из пляжей Египта акула убила гражданина страны-агрессора РФ.

За несколько дней до события к его участникам в Twitter обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Он поблагодарил их за работу и поддержку украинских войск, а также за борьбу с дезинформацией и пропагандой.

"Мы победим и зажжем на крымской пляжной вечеринке", – написал министр.

На мероприятие отреагировали в министерстве иностранных дел страны-агрессора России. Глава российского МИД Мария Захарова обвинила западные страны "в лицемерии". Она заявила, что NAFO олицетворяют то, "с чем еще до недавнего времени вроде как боролись в самом Евросоюзе: хейтспич, нетерпимость, троллинг, спам, буллинг и все возможные виды ксенофобии".

В NAFO ответили: реагируя на мемы в интернете, российские политики "отвлекают свое внимание от Украины".

"Чего эти российские политики не понимают, так это того, что каждая секунда, которую они тратят на споры с собаками в интернете или на беспокойство по поводу „онлайн-харассмента“ с помощью мемов с акулами, отнимает их внимание от Украины. Это то, чего мы хотим. Продолжайте злиться", – написали в организации NAFO. 

Контекст:

NAFO была основана в мае 2022 года художником Камилом Дышевским. Как говорится на сайте организации, он создал мем с собакой сиба-ину, после чего пользователи сети начали просить его делать новое фотожабы в обмен на пожертвования для добровольцев из "Грузинского легиона", которые воюют в Украине под украинским флагом. К художнику начали присоединяться другие участники. NAFO расширилась до такой степени, что теперь включает в себя не только пользователей сети, которые поддерживают Украину, но и журналистов, ученых, аналитиков и военнослужащих, отмечает CNN

Сейчас участники организации создают мемы и шутки о российской пропаганде и распространяют их в Twitter. 

Теги: Россия, Украина, НАТО, Литва, юмор, Алексей Резников, Вильнюс, Габриэлюс Ландсбергис, Мария Захарова, дезинформация, троллинг, Кая Каллас
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