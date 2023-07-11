Столтенберг назвал Россию и терроризм главными угрозами для НАТО

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами – Россией и терроризмом", – сказал он.
Столтенберг объяснил, что страны Альянса "согласовали план оборонного производства, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и повысить уровень инвестиций".
По словам генсека НАТО, подсчеты показывают, что в 2023 году расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут более чем на 8%.
По словам Столтенберга, этот план входит в согласованный союзниками на саммите НАТО в Вильнюсе "пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО".
Страна-агрессор Россия воюет против Украины с 2014 года, полномасштабно вторглась в феврале 2022 года. Страны НАТО предоставляют Украине помощь, в том числе военную.
Столтенберг говорил, что членство Украины в НАТО реально после победы над Россией.
Участие в саммите НАТО в Вильнюсе примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Он уже прибыл в Литву.
Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым".
The Guardian, ссылаясь на источники в Альянсе, сообщила, что Зеленский "в последний момент" прибег к жесткой публичной дипломатии, чтобы заставить переписать итоговую декларацию саммита НАТО.