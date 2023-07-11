Столтенберг назвал Россию и терроризм главными угрозами для НАТО

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами – Россией и терроризмом", – сказал он.

Столтенберг объяснил, что страны Альянса "согласовали план оборонного производства, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и повысить уровень инвестиций".

По словам генсека НАТО, подсчеты показывают, что в 2023 году расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастут более чем на 8%.

По словам Столтенберга, этот план входит в согласованный союзниками на саммите НАТО в Вильнюсе "пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО".