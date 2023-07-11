Столтенберг о вступлении в НАТО: Мы четко дали понять, что Украина получит приглашение

"Это сигнал о постоянной поддержке, и, кроме того, это положительный сигнал относительно членства Украины. Все это включено в пакет практической поддержки для того, чтобы обеспечить полноценную совместимость между силами Украины и НАТО. Речь идет также о создании Совета НАТО – Украина, а также принято решение о том, что будет снято требование Плана действий по членству", – сказал он.
Генсек НАТО объяснил: это значит, что "вместо того, чтобы процесс вступления состоял из двух этапов, он будет состоять из одного этапа".
"Мы четко дали понять, что Украина получит приглашение, когда будут выполнены соответствующие условия", – заявил Столтенберг.
На саммит НАТО в Вильнюс прибыл президент Украины Владимир Зеленский.
Саммит пройдет 11–12 июля.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.