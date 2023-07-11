Столтенберг о вступлении в НАТО: Мы четко дали понять, что Украина получит приглашение

"Это сигнал о постоянной поддержке, и, кроме того, это положительный сигнал относительно членства Украины. Все это включено в пакет практической поддержки для того, чтобы обеспечить полноценную совместимость между силами Украины и НАТО. Речь идет также о создании Совета НАТО – Украина, а также принято решение о том, что будет снято требование Плана действий по членству", – сказал он.

Генсек НАТО объяснил: это значит, что "вместо того, чтобы процесс вступления состоял из двух этапов, он будет состоять из одного этапа".

"Мы четко дали понять, что Украина получит приглашение, когда будут выполнены соответствующие условия", – заявил Столтенберг.

На саммит НАТО в Вильнюс прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Саммит пройдет 11–12 июля.