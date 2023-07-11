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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Саммит НАТО в Вильнюсе, переговоры Зеленского с Путиным, решение Эрдогана передать Украине командиров "Азова". Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном.

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:   

  • первый день саммита НАТО в Вильнюсе и перспективы вступления Украины в организацию;
  • решение президента Турции Реджепа Эрдогана передать Украине командиров бригады "Азов";
  • встречу собственника российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным после организованного вагнеровцами мятяжа;
  • возможные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Путиным;
  • расстрел командира российской подводной лодки, который, по данным украинской военной разведки, причастен к обстрелам украинских городов, и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.   

Теги: Дмитрий Гордон, НАТО, Алеся Бацман, война России против Украины, саммит НАТО
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