Саммит НАТО в Вильнюсе, переговоры Зеленского с Путиным, решение Эрдогана передать Украине командиров "Азова". Стрим Бацман с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время стрима Бацман и Гордон будут обсуждать:

первый день саммита НАТО в Вильнюсе и перспективы вступления Украины в организацию;

решение президента Турции Реджепа Эрдогана передать Украине командиров бригады "Азов";

встречу собственника российской частной военной компании "Вагнер", признанной международной преступной организацией, Евгения Пригожина с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным после организованного вагнеровцами мятяжа;

возможные переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Путиным;

расстрел командира российской подводной лодки, который, по данным украинской военной разведки, причастен к обстрелам украинских городов, и многое другое.

Гордон и Бацман запустили формат интервью по вторникам в августе 2022 года.