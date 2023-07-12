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В Вильнюсе состоялся концерт "Поднимаю флаг за Украину в НАТО". Среди выступающих – Зеленский и Науседа. Трансляция

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Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Вечером 11 июля на центральной площади Вильнюса состоялся концерт "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", трансляцию вело "Суспільне".

Среди выступающих на сцене – президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прибыл в Вильнюс на двухдневный саммит НАТО. 

Теги: Владимир Зеленский, саммит НАТО, Гитанас Науседа
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