В Вильнюсе состоялся концерт "Поднимаю флаг за Украину в НАТО". Среди выступающих – Зеленский и Науседа. Трансляция

Видео: Перший / YouTube

Зеленский прибыл в Вильнюс на двухдневный саммит НАТО.

Среди выступающих на сцене – президент Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский.

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