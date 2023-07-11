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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский выступил на центральной площади Вильнюса, в его присутствии там подняли украинский флаг из Бахмута. Видео

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Зеленский: Украинские флаги на литовских улицах доказывают однозначно мы уже союзники, и Украина защитит и свою, и вашу свободу! И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву!
Зеленский: Украинские флаги на литовских улицах доказывают однозначно – мы уже союзники, и Украина защитит и свою, и вашу свободу! И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву!
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на концерте "Поднимаю флаг за Украину в НАТО", который проходит в Вильнюсе вечером 11 июля и поблагодарил Литву за поддержку Украины. Трансляцию ведет "Суспільне".

"Здесь, в Вильнюсе, мы видим прогресс Европы. Здесь люди знают, что такое безопасность и как ее добиться. И знают, что безопасность – это вместе с Украиной. Я благодарен тебе, Вильнюс, и всем литовским городам и общинам за каждый призыв в поддержку Украины, за приют для наших людей, которые здесь, у вас дома, в Литве спаслись от боевых действий… Спасибо за вашу помощь нашей обороне, за вашу четкую, честную и – что важно – смелую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах доказывают однозначно – мы уже союзники, и Украина защитит и свою, и вашу свободу! И никогда, никогда и никому нельзя оглядываться на Москву!" – заявил он. 

В ходе мероприятия президенту Литвы Гитанасу Науседе флаг вручили Украины, который, как объявили ведущие, передали военнослужащие 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Эдельвейс. Флаг на площадь в Вильнюсе доставили марафонцы, которые преодолели 1300 км пути. 

Зеленский уточнил – это флаг из Бахмута. 

"Бахмут – это одна из наиболее определяющих битв за свободу в Европе, и ее именно так будут вспоминать наши дети и внуки. Это наше боевое знамя из Бахмута означает, что никогда снова литовцам не придется сражаться против российских солдат ни под Вильнюсской телебашней, ни в любом другом месте вашей столицы вашей страны! Литва всегда будет только вашей! Это наше знамя означает, что никогда снова не будет депортаций из стран Балтии в Сибирь. Никогда снова не будет разделений Польши и унижения захватчиками Венгрии. Никогда снова не будет танков в Праге и "зимних войн" против свободы Финляндии... Никаких оккупаций в Европе больше не будет! Украинский флаг хоть и пробит пулями, но живой, гордый и свободный, – [это] означает, что и каждый флаг наций Европы будет живым, гордым и свободным", – заявил он.

Зеленский добавил, что "в руинах Бахмута и на полях других сражений в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции, и не Украина или кто-нибудь другой в нашей Европе, а именно они, российские захватнические амбиции, будут в руинах".

После выступления Зеленского флаг подняли на флагштоке на площади. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/1307922556780258/

Контекст:

В Вильнюс Зеленский приехал на саммит лидеров НАТО.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Литва, флаг, концерт, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Гитанас Науседа
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