Дипломаты понимают разочарование Зеленского коммюнике саммита НАТО, но он "заходит слишком далеко" – СМИ

Зеленский еще до публикации коммюнике рассказал, в частности, о сигналах, что на саммите НАТО "обсуждаются формулировки без Украины".

"Это формулировка только относительно приглашения, а не относительно членства Украины. Беспрецедентно и абсурдно, когда нет никаких временных рамок ни для приглашения, ни для членства Украины и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об "условиях" даже для приглашения Украины", – указал президент.

По словам Зеленского, это "похоже на то, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса".

"А значит, остается возможность торговаться членством Украины в НАТО – в переговорах со [страной-агрессором] Россией. А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор. Неопределенность – это слабость", – подчеркнул президент.

Один из высокопоставленных дипломатов из Центральной Европы, комментируя слова Зеленского, указал Politico, что, по его мнению, "это не является продуманным и справедливым подходом", а президент Украины "заходит слишком далеко".

Разочарование Зеленского, учитывая агрессивную войну России, "вполне объяснимо", подчеркнул в комментарии СМИ высокопоставленный дипломат НАТО.

Другой дипломат Альянса добавил, что в НАТО "уважают все", что говорит президент, так как Украина "находится в центре войны", и вполне понятно, что у нее "самые высокие ожидания". Однако, продолжил он, "какими бы ни были формулировки в коммюнике, все союзники согласны с тем, что будущее законное место Украины – в НАТО".

Пока страны восточного фланга НАТО хотят послать Украине четкий сигнал о ее пути к членству во время саммита в Вильнюсе, США и ФРГ проявляют большую осторожность, сосредоточиваясь на помощи Киеву в войне против страны-оккупанта РФ, отметило Politico.

НАТО – это будущее Украины, о чем Альянс договорился еще в 2008 году на саммите в Бухаресте, заявил 11 июля координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. В то же время, по его словам, Украине необходимо провести некоторые реформы – эффективного управления, верховенства закона, политические реформы.

Как заявил Кирби, в Вашингтоне понимают, что трудно работать над некоторыми из этих реформ, когда Украина находится в состоянии войны против страны-агрессора РФ.

Поэтому, продолжил он, "вступление в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку в этом случае НАТО окажется в состоянии войны с Россией".

"Да, есть разочарование, есть желание поскорее закончить эту войну – все это мы понимаем, – отреагировал на пост Зеленского Кирби. – Конечно, мы разделяем многие из этих опасений".

Вечером 11 июля на сайте НАТО опубликовали итоговое коммюнике саммита Альянса в Вильнюсе.

Членству Украины в НАТО посвящен 11-й пункт документа. В нем говорится, что члены Альянса подтверждают взятое на саммите в Бухаресте в 2008 году обязательство, что Украина станет членом НАТО, и признают, что ее путь к полной евроатлантической интеграции вышел за рамки необходимости Плана действий по членству. Также в заявлении сказано, что Украина добилась существенного прогресса на пути реформ, а НАТО продолжит "поддерживать и анализировать прогресс Украины в обеспечении оперативной совместимости" и в "проведении необходимых дополнительных демократических реформ и реформ сектора безопасности".

"Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – подчеркивается в коммюнике.