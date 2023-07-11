Две установки Patriot, 40 Marder, 25 танков Leopard. ФРГ передаст Украине пакет военной помощи почти на €700 млн

Так, в новый пакет помощи кроме прочего вошли:

"Я очень рад, что сегодня здесь, в Вильнюсе, мы смогли сформировать еще один пакет, чтобы поддержать Украину в ее оборонительной борьбе против российского нападения. Он отвечает приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия. Стоимость пакета помощи на Вильнюсском саммите составляет немногим менее €700 млн. Этим мы делаем важный вклад в укрепление устойчивости Украины", – подчеркнул Писториус.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с агрессией России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.