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Две установки Patriot, 40 Marder, 25 танков Leopard. ФРГ передаст Украине пакет военной помощи почти на €700 млн

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Новый пакет военной помощи ФРГ отвечает приоритетам Украины, отметил Писториус
Новый пакет военной помощи ФРГ отвечает приоритетам Украины, отметил Писториус
Фото: Verteidigungsministerium / Twitter

Германия передаст Украине новый пакет военной помощи на сумму почти €700 млн. Об этом 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его цитирует сайт минобороны Германии.

Так, в новый пакет помощи кроме прочего вошли:

  • две пусковые установки ЗРК Patriot;
  • 40 БМП Marder;
  • 25 танков Leopard 1 A5;
  • пять ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer;
  • 20 тыс. артснарядов и 5 тыс. 155-мм дымовых боеприпасов;
  • оборудование для разведки и защиты от дронов;
  • медоборудование, в том числе для полевых госпиталей.

"Я очень рад, что сегодня здесь, в Вильнюсе, мы смогли сформировать еще один пакет, чтобы поддержать Украину в ее оборонительной борьбе против российского нападения. Он отвечает приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия. Стоимость пакета помощи на Вильнюсском саммите составляет немногим менее €700 млн. Этим мы делаем важный вклад в укрепление устойчивости Украины", – подчеркнул Писториус.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marderзенитные самоходные установки Gepardсистемы ПВОРСЗО и другое необходимое вооружение и оборудование. Кроме того, Германия намерена передать Украине танки Leopard 2.

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с агрессией России.

По информации МИД ФРГ на конец марта, Германия выделила Украине более €14,2 млрд.

В середине мая в ОПУ заявили, что ФРГ выделяет Украине пакет помощи на €2,7 млрд.

Теги: Германия, Украина, танки, ФРГ, ПВО, военная помощь, боеприпасы, артиллерия, Вильнюс, война России против Украины, Борис Писториус, ЗРК Patriot, саммит НАТО, Leopard, вступление Украины в НАТО
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