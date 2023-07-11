Страны Балтии договорились расширить возможности для воздушных сил НАТО в регионе

Решение позволит военно-воздушным силам блока тренироваться и проводить больше учений в Эстонии, Латвии и Литве. Также они договорились обеспечить "самые высокие" стандарты безопасности полетов и улучшить военно-гражданское сотрудничество между странами Балтии, говорится в материале.

Министр обороны Эстонии Певкур заявил: то, что происходит в Украине, показывает, что необходимо подумать о защите стран Балтии. Он добавил, что подписанная декларация демонстрирует, что балтийские страны готовы делать больше и намерены вместе работать над развитием противовоздушной обороны.

Как отмечает телеканал, в совместном заявлении министры призывают страны НАТО внедрить модель ротационной противовоздушной обороны и предоставить для этого свои собственные силы и средства.