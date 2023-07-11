Инвестиции в Украину пойдут после завершения войны и вступления в НАТО – Писториус

"Бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время перемирия. Это станет возможным тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире", – сказал Писториус.

По его мнению, условия для инвестиций – это определенность с границами Украины.

"Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса", – добавил он.

Как отметил Писториус, Германия поддерживает вступление Украины в НАТО. Он добавил: по этому поводу дискуссий в Альянсе уже нет.

"Будущее Украины – в НАТО. В этом нет сомнения. Вопрос заключается лишь в том, как дойти до этого", – заявил Писториус.

По словам министра обороны ФРГ, политическое решение о вступлении Украины в блок будет содержать "несколько условий". В то же время Писториус убежден, что путь для Украины в Альянс может быть быстрее, чем для других.