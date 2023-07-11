Инвестиции в Украину пойдут после завершения войны и вступления в НАТО – Писториус

"Бизнесы со всего мира будут инвестировать только после войны. Не будет инвестиций во время перемирия. Это станет возможным тогда, когда бизнес будет уверен в дальнейшем мире", – сказал Писториус.
По его мнению, условия для инвестиций – это определенность с границами Украины.
"Украина должна быть сильной в военном смысле и не только, а также Украина должна быть частью Альянса", – добавил он.
Как отметил Писториус, Германия поддерживает вступление Украины в НАТО. Он добавил: по этому поводу дискуссий в Альянсе уже нет.
"Будущее Украины – в НАТО. В этом нет сомнения. Вопрос заключается лишь в том, как дойти до этого", – заявил Писториус.
По словам министра обороны ФРГ, политическое решение о вступлении Украины в блок будет содержать "несколько условий". В то же время Писториус убежден, что путь для Украины в Альянс может быть быстрее, чем для других.
11 июля в Литве начался саммит НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс примет "сильное решение" по поводу желания Украины вступить в блок.
Участие в саммите НАТО примет и украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Накануне глава государства анонсировал проведение в Вильнюсе ряда двусторонних переговоров разного уровня по поводу военной помощи Украине.
За день до старта саммита Зеленский подчеркивал, что украинские власти работают над тем, чтобы алгоритм членства для Украины стал "максимально ясным и быстрым". В то же время СМИ пишут, что в финальном коммюнике НАТО не пригласит Украину к переговорам о членстве.