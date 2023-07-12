В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео

Во время приветствия Зеленский обменялся с первой леди Литвы Дианой Науседой поцелуем в щеку. Реакция его супруги попала на видео и стала вирусной в сети. Зеленская сперва опустила глаза, затем погладила мужа по спине, а когда они встали рядом, забрала свою руку из его руки. Зеленский спустя мгновение снова взял жену за руку.
"У Владимира Александровича дома будет серьезный разговор", – прокомментировали ролик в реадкции Telegram-канала "Смолоскип".
Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003-м они поженились. У пары двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве. В настоящее время первая леди и президент живут отдельно, но могут встретиться во время обеда.
11 июля 2023 года Зеленский с супругой прибыл в Вильнюс на саммит НАТО.