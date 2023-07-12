В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео

Во время приветствия Зеленский обменялся с первой леди Литвы Дианой Науседой поцелуем в щеку. Реакция его супруги попала на видео и стала вирусной в сети. Зеленская сперва опустила глаза, затем погладила мужа по спине, а когда они встали рядом, забрала свою руку из его руки. Зеленский спустя мгновение снова взял жену за руку.

"У Владимира Александровича дома будет серьезный разговор", – прокомментировали ролик в реадкции Telegram-канала "Смолоскип".