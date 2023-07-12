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12 июля, 2023
 
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В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео

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Зеленские прибыли в Вильнюс на саммит НАТО 11 июля
Зеленские прибыли в Вильнюс на саммит НАТО 11 июля
Фото: ЕРА

11 июля первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским посетили ужин, организованный президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Во время приветствия Зеленский обменялся с первой леди Литвы Дианой Науседой поцелуем в щеку. Реакция его супруги попала на видео и стала вирусной в сети. Зеленская сперва опустила глаза, затем погладила мужа по спине, а когда они встали рядом, забрала свою руку из его руки. Зеленский спустя мгновение снова взял жену за руку.

"У Владимира Александровича дома будет серьезный разговор", – прокомментировали ролик в реадкции Telegram-канала "Смолоскип".

Контекст:

Владимир Зеленский и Елена Кияшко (до замужества) познакомились в школьные годы. В 2003-м они поженились. У пары двое детей. Дочь Александра родилась в 2004 году, сын Кирилл – в 2013-м.

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале 2022 года, Зеленская вместе с детьми осталась в Украине, но в первые месяцы не находилась в Киеве. В настоящее время первая леди и президент живут отдельно, но могут встретиться во время обеда.

11 июля 2023 года Зеленский с супругой прибыл в Вильнюс на саммит НАТО.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Гитанас Науседа
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