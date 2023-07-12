Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото

Супруга украинского президента выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки с косым высоким разрезом от украинского бренда Litkovska. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурна прачечна".
Зеленский появился на ужине в рубашке и брюках в стили милитари.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11 и 12 июля.
Первая леди Украины появилась на концерте, который проходил в поддержку Украины в Вильнюсе в первый день проведения саммита НАТО, в вышиванке от украинского бренда Gunia Project.
Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками.
Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая в том числе сотрудничает с Зеленской, рассказывала, что если раньше они создавали для нее одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.