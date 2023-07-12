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12 июля, 2023
 
Мода

Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото

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Супруга Зеленского выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки
Супруга Зеленского выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки 
Фото: ЕРА

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским 11 июля посетили ужин, организованный президентом Литвы Гитанасом Науседой на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото пары с мероприятия опубликовало агенство ЕРА.

Супруга украинского президента выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки с косым высоким разрезом от украинского бренда Litkovska. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурна прачечна".

Зеленский появился на ужине в рубашке и брюках в стили милитари.

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11 и 12 июля.

Первая леди Украины появилась на концерте, который проходил в поддержку Украины в Вильнюсе в первый день проведения саммита НАТО, в вышиванке от украинского бренда Gunia Project.

Зеленская появляется на официальных мероприятиях исключительно в нарядах и украшениях от украинских брендов. Первая леди Украины часто комбинирует образы с вышиванками. 

Украинский дизайнер Эльвира Гасанова, которая в том числе сотрудничает с Зеленской, рассказывала, что если раньше они создавали для нее одежду, начиная с эскизов, то сейчас из-за дефицита времени супруга украинского президента выбирает наряды из уже отшитых коллекций.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский, саммит НАТО, Елена Зеленская, Гитанас Науседа
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