Сменила вышиванку на костюм с высоким разрезом. Зеленская появилась на ужине у президента Литвы в наряде от украинского дизайнера. Фото

Супруга Зеленского выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки Фото: ЕРА

Супруга украинского президента выбрала для мероприятия костюм темно-голубого цвета, состоящий из жакета и юбки с косым высоким разрезом от украинского бренда Litkovska. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурна прачечна".

Зеленский появился на ужине в рубашке и брюках в стили милитари.