"Привезем новые, важные инструменты защиты". Зеленский анонсировал ряд двусторонних встреч на саммите в Вильнюсе

"Наша оборона – первый приоритет. И я благодарен партнерам за готовность делать новые шаги. Больше оружия для наших воинов – больше защиты жизни для всей Украины. Привезем в Украину новые, важные инструменты защиты. Запланированы двусторонние встречи – с американскими, канадскими, немецкими, британскими, нидерландскими, японскими и другими партнерами", – написал он.

Также завтра пройдет инаугурационное заседание совета Украина – НАТО, в котором Зеленский примет участие.