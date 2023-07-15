"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны

"Надо, чтобы все понимали, что нет специальных людей, которых готовили к войне. Идут ребята, которым, казалось бы, – да куда ему воевать? Он даже не служил! Ребята с плохим зрением в очках, которые пошли сами. Какой воин из Виталика Козловского, которого призвали, и тем не менее. Это ошибочное представление, что кто-то предназначен для войны, а кто-то нет. Все сыновья своих матерей, которые их любят и в глубине души не хотят, чтобы они воевали. И никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают Родину", – заявила певица.

Контекст:

Кошевой в марте 2022 года в интервью "Люкс ФМ" объяснил, почему не пошел воевать с российскими оккупантами.

"Я думаю, что от меня на передке будет очень мало пользы. Меня завалят в первую же секунду войны, потому что у меня нет навыков тактического боя. Если какой-то снайпер снимет в первую секунду – это я так "помог" стране. А тут, в тылу, я думаю, от нас много пользы", – заявил тогда актер.

Винник, который тайно покинул Украину в первые дни полномасштабного вторжения РФ, спустя полтора года дал первое интервью, заявив, что не пошел на фронт, так как считает, что каждый должен быть на своем месте.

"В первый день войны пойти на фронт – но рано или поздно приехали бы [те, кто] сильнее, приехали бы профессионалы и завалили того, кто горячий. Каждый должен быть на своем месте, – сказал Винник. – Это была бы слабость".