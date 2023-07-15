Бульвар Шоубиз
 
15 июля, 2023
 
Новости

"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кошевой считает, что в тылу от него больше пользы, а Винник заявил, что каждый должен быть на своем месте
Кошевой считает, что в тылу от него больше пользы, а Винник заявил, что каждый должен быть на своем месте
Фото: evgenii.koshevoi / Instagram, Олег Винник / Facebook

Украинская певица Мария Бурмака раскритиковала слова актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого и украинского певца Олега Винника о том, что они не предназначены для войны, поэтому не пошли защищать Украину после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Свое мнение артистка высказал в интервью, которое 13 июля вышло на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк.

"Надо, чтобы все понимали, что нет специальных людей, которых готовили к войне. Идут ребята, которым, казалось бы, – да куда ему воевать? Он даже не служил! Ребята с плохим зрением в очках, которые пошли сами. Какой воин из Виталика Козловского, которого призвали, и тем не менее. Это ошибочное представление, что кто-то предназначен для войны, а кто-то нет. Все сыновья своих матерей, которые их любят и в глубине души не хотят, чтобы они воевали. И никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают Родину",  заявила певица.

Контекст:

Кошевой в марте 2022 года в интервью "Люкс ФМ" объяснил, почему не пошел воевать с российскими оккупантами.

"Я думаю, что от меня на передке будет очень мало пользы. Меня завалят в первую же секунду войны, потому что у меня нет навыков тактического боя. Если какой-то снайпер снимет в первую секунду – это я так "помог" стране. А тут, в тылу, я думаю, от нас много пользы", – заявил тогда актер.

Винник, который тайно покинул Украину в первые дни полномасштабного вторжения РФ, спустя полтора года дал первое интервью, заявив, что не пошел на фронт, так как считает, что каждый должен быть на своем месте.

"В первый день войны пойти на фронт – но рано или поздно приехали бы [те, кто] сильнее, приехали бы профессионалы и завалили того, кто горячий. Каждый должен быть на своем месте, – сказал Винник.  Это была бы слабость".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Мария Бурмака, Евгений Кошевой, война России против Украины, Олег Винник, Виталий Козловский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует лишь 5 статья или ядерное оружие
  Рахманин: Тот, кто придумает реальные гарантии безопасности для Украины, получит Нобелевскую премию. Потому что их не существует – лишь 5 статья или ядерное оружие
Алеся БАЦМАН
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
"Право людям дышать". Что предлагает законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине и кто его критикует? Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
"Никто не хочет умирать. Но люди идут и защищают". Бурмака отреагировала на слова Винника и Кошевого о том, что они не предназначены для войны
Галина ГРИШИНА
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала, как изменилась жизнь дочери президента Украины. Фото
Александре Зеленской – 19 лет. Ее близкая подруга рассказала, как изменилась жизнь дочери президента Украины. Фото
Галина ГРИШИНА
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
"До сих пор пишут: "Просто поменялись". Dantes высказался о свадьбе Дорофеевой, которая вышла замуж за его бывшего лучшего друга
Галина ГРИШИНА
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
45-летний миллиардер, который ради омоложения переливал себе кровь 17-летнего сына, объяснил, почему отказался от этой затеи
Галина ГРИШИНА
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
"Как трудно было молчать". Завадюк рассказал, когда Дорофеева на самом деле вышла замуж за Кацурина
Галина ГРИШИНА
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Вот как с помощью дрожжей можно повысить урожайность огурцов и помидоров. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Сделайте это в душе, когда моете голову, – и ваши локоны станут густыми. Трихолог рассказала, как ухаживать за тонкими волосами
Галина ГРИШИНА
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
"Ногти для Барби". Ярко-розовый французский маникюр с глиттером
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
55-летний Шрайбер тайно женился на 31-летней избраннице, которая находится на девятом месяце беременности – СМИ
Галина ГРИШИНА
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
"Люблю и радуюсь". Ефросинина показала, в каком платье была на тайной свадьбе Дорофеевой и Кацурина. Видео
Галина ГРИШИНА
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
"Превратитесь в мешок с картофелем". Стилист рассказала, как не стоит носить вещи оверсайз
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Названа причина смерти единственной дочери Пресли. За несколько лет до этого она делала операцию по снижению веса
Галина ГРИШИНА
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Как выбрать в магазине твердый сыр. Украинский сыровар рассказал, на что обратить внимание в первую очередь
Галина ГРИШИНА
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
"Общаться с козлами – все равно, что есть свою рвоту. Просто не ешь ее". Никитюк рассказала о личной жизни, изменах и мужчинах-козлах
Галина ГРИШИНА
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Когда нужно выкапывать чеснок. Эксперты назвали четыре верных признака, что головки созрели и урожай будет храниться всю зиму
Галина ГРИШИНА
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Масло из авокадо. Рецепт из пяти составляющих от нутрициолога
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 