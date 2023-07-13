"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода

На фото певец запечатлен в военной форме с оружием. Он отметил, что снимок был сделан в последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне.

"Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6.00. Отбой в 22.00. Если ночью тревога, идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть, восстановить силы", – написал он.

По словам Козловского, в его взводе служит 14 человек.

"Все из разных уголков Украины, разных профессий. Совершенно разные, но похожие и единые в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть силы. Даже тогда, когда их нет", – добавил он.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Віталій Козловський (@vkozlovsky_music)