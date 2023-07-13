"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода

На фото певец запечатлен в военной форме с оружием. Он отметил, что снимок был сделан в последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне.
"Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6.00. Отбой в 22.00. Если ночью тревога, идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть, восстановить силы", – написал он.
По словам Козловского, в его взводе служит 14 человек.
"Все из разных уголков Украины, разных профессий. Совершенно разные, но похожие и единые в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть силы. Даже тогда, когда их нет", – добавил он.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.
13 июня певец сообщил, что ему пришла повестка, а 21 июня рассказал, что получил военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он.