Бульвар Шоубиз
 
13 июля, 2023
 
Новости

"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
13 июня Козловский сообщил, что ему пришла повестка
13 июня Козловский сообщил, что ему пришла повестка
Фото: vkozlovsky_music / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", 13 июля в Instagram разместил свое новое фото с учений.

На фото певец запечатлен в военной форме с оружием. Он отметил, что снимок был сделан в последние дни прохождения программы боевой подготовки на полигоне.

"Основа всего здесь – дисциплина. Подъем в 6.00. Отбой в 22.00. Если ночью тревога, идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть, восстановить силы", – написал он.

По словам Козловского, в его взводе служит 14 человек.

"Все из разных уголков Украины, разных профессий. Совершенно разные, но похожие и единые в порыве защищать родную Украину. Когда есть большая мотивация, тогда есть силы. Даже тогда, когда их нет", – добавил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец сообщил, что ему пришла повестка, а 21 июня рассказал, что получил военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Виталий Козловский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
  Яценюк: Заявление Эрдогана о желании продлить "зерновое соглашение" еще на два года означает, что война в этом году не закончится
Дмитрий ГОРДОН
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Страны "Большой семерки" пообещали Киеву самолеты, дальнобойную артиллерию и постоянную помощь в сфере безопасности. Полный текст декларации G7 о поддержке Украины
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
  Польская писательница Курчаб-Редлих: Отчим начал ненавидеть Путина и очень сильно его избивал. Этот маленький человек вдруг идет в школу, где все знают, что он внебрачный ребенок, что на Кавказе это ужасная вещь
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Овощная запеканка за 50 минут. Простой рецепт из сезонных продуктов
Галина ГРИШИНА
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Дорофеева вышла замуж за Кацурина. Свадебные фото
Галина ГРИШИНА
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Он ревнивый". Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук оседлала мужа-нардепа и показала поцелуй с ним. Фото
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
"Целый день – изнурительные тренировки. В воскресенье можно немного отдохнуть". Козловский, которого призвали в Нацгвардию, рассказал о правилах его взвода
Галина ГРИШИНА
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
  "Источник мотивации и вдохновения". Yaktak выпустил трек "Вставай". Видео
Галина ГРИШИНА
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Диетолог назвала продукты, которые нужно есть женщинам после 40 лет для красоты и здоровья
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
56-летняя Хайек показала, как ест креветки, и рассекретила особенность этого процесса
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
Клубничный маникюр. "Вкусный" летний дизайн от датского мастера
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
  Варенье из крыжовника с апельсином. Эксперт рассказала, как приготовить и какое количество сахара нужно взять на 1 кг ягод
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
Налчаджиоглу крупным планом показал свою дочь от Ани Лорак в Испании, где отдыхает певица
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
"Самый лучший подарок". Сенцов показал, как спустя неделю после контузии на фронте он отпраздновал свое 47-летие
Галина ГРИШИНА
Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта
Холодный борщ на кефире. Рецепт оригинальной окрошки от эксперта
Plus size модель Грэм в купальнике со шнуровкой похвасталась загаром
Plus size модель Грэм в купальнике со шнуровкой похвасталась загаром
Галина ГРИШИНА
Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов
Обработайте абрикос этими препаратами в июле, чтобы дерево дало много плодов
Никитюк в плавках показала вид сзади. Фото
Никитюк в плавках показала вид сзади. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 