"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений

В ролике украинские защитники запечатлены во время построения.

"Привет, друзья. Учения продолжаются. Хочу сказать, что Крым – Украина. Россиянам – глина. [Президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин – х...йло. Победа за нами!" – обратился к подписчикам Козловский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец сообщил, что ему пришла повестка, а 21 июня рассказал, что получил военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он.