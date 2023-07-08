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08 июля, 2023
 
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"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений

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Козловский: Учения продолжаются
Козловский: Учения продолжаются
Фото: vkozlovsky_music / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", 8 июля в Instagram разместил видео, которое было снято на учениях с побратимами.

В ролике украинские защитники запечатлены во время построения.

"Привет, друзья. Учения продолжаются. Хочу сказать, что Крым – Украина. Россиянам – глина. [Президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин – х...йло. Победа за нами!"  обратился к подписчикам Козловский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец сообщил, что ему пришла повестка, а 21 июня рассказал, что получил военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Виталий Козловский
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