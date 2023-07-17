Никитюк надела купальник с огромным вырезом на груди и узкими плавками. Фото

Никитюк снялась в синем цельном купальнике с огромным вырезом на груди и узкими плавками, с высокими вырезами на бедрах.

Образ она дополнила светло-голубой длинной рубашкой и кепкой.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".