"Надо пить меньше красное сухое". Никитюк высказалась о своей фигуре

Телеведущая разместила фото в гидрокостюме для серфинга с плавками.

"Леська, фигура бомба!" – опубликовала она один из комментариев подписчиков под этим снимком.

Никитюк заявила, что не считает свои формы совершенными.

"Спасибо, но это еще не идеал. Надо пить меньше красное сухое", – ответила она.

Контекст:

Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года. Ее карьера на телевидении началась после того, как в 2011-м она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год Никитюк стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале.

Сейчас Никитюк ведет программы "Le Маршрутка" и "Хто зверху?" на "Новом канале".