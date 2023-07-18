Бех-Романчук в день рождения снялась без белья в платье с двойным декольте

Спортсменка выбрала модель платья с декольте на груди и на спине.

Пост она разместила в свой день рождения.

"28", – написала она.

Контекст:

Марина Бех-Романчук родилась 18 июля 1995 года в селе Морозов Хмельницкой области. Она чемпионка Европы 2021 года по прыжкам в длину в помещениях, серебряная призерка чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018 года.

На чемпионате Европы по легкой атлетике в 2022 году Бех-Романчук завоевала золотую медаль на соревнованиях в тройном прыжке.