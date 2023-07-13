Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео

"Слухаючи твiй шепіт, я відчуваю пристрасть
Слухаючи твій голос, я відчуваю контраст
Я не люблю чути тебе голосно, бо втрачаю довіру.
Прошепочи, що потрібна і я...Буду," – написала она.
Вероятно, это текст новой песни исполнительницы.
В ролике Тина Кароль предстала в черном топе с глубоким декольте и с распущенными волосами.
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Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) родилась 25 января 1985 года в поселке Оротукан Магаданской области. В 1992 году семья переехала в Украину – на родину матери певицы, в Ивано-Франковск.
В 2005 году артистка заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию от российской певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.
После нападения РФ на Украину Тина Кароль выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины за границей.
Тина Кароль стала членом жюри американской музыкальной премии "Грэмми".