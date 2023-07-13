Тина Кароль в глубоком декольте попозировала перед камерой. Видео

"Слухаючи твiй шепіт, я відчуваю пристрасть

Слухаючи твій голос, я відчуваю контраст

Я не люблю чути тебе голосно, бо втрачаю довіру.

Прошепочи, що потрібна і я...Буду," – написала она.

Вероятно, это текст новой песни исполнительницы.

В ролике Тина Кароль предстала в черном топе с глубоким декольте и с распущенными волосами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol)