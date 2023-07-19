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19 июля, 2023
 
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Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой

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Кацурин: Этот мальчишник стал лучшим
Кацурин: Этот мальчишник стал лучшим
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

35-летний украинский ресторатор Михаил Кацурин на своей странице в Instagram 19 июля рассказал о сюрпризе от друзей перед его свадьбой с украинской певицей Надей Дорофеевой (Dorofeeva).

"Мальчишник" уже не тот. Он стал лучшим. Вот немного фоток из моего", – написал он.

Кацурин отметил, что был сюрприз от друзей.

Ресторатор рассказал, что вместо классической для такого повода вечеринки они взяли в аренду экскаватор, трактор с прицепом и отвезли его в Черниговскую область демонтировать разрушенный оккупантами дом, чтобы на его месте был построен новый.

Кацурин отметил, что вместо алкоголя был чай Шу Пуэр, "вместо наркотиков" – плов, вместо танцев – демонтаж с кувалдами, а вместо стриптиза – управление экскаватором.

"Кайфа, кстати, значительно больше", – подчеркнул он.

По словам Кацурина, один из его друзей, Артем Сурин, пробил гвоздем пятку во время демонтажа.

"Пацаны, спасибо за мой лучший мальчишник!" – обратился он к своим друзьям.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марта 2022 года. В июне 2023-го СМИ сообщили, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе. 13 июля Дорофеева сообщила, что они поженились. Для певицы этот брак стал вторым, а для ее мужа – третьим.

В середине января 2023 года Dantes сообщил, что официально развелся с Дорофеевой. Пара объявила о своем расставании весной 2022 года. Детей у них нет.

После того как Дорофеева и Кацурин закрутили роман, у бывшей жены Кацурина, дизайнера Даши Кацуриной, начались отношения с Dantes.

Теги: свадьба, Надя Дорофеева, певица, фото, ресторатор, Dorofeeva, Михаил Кацурин, мальчишник
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