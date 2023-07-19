Кацурин показал фото со своего мальчишника перед свадьбой с Дорофеевой

"Мальчишник" уже не тот. Он стал лучшим. Вот немного фоток из моего", – написал он.

Кацурин отметил, что был сюрприз от друзей.

Ресторатор рассказал, что вместо классической для такого повода вечеринки они взяли в аренду экскаватор, трактор с прицепом и отвезли его в Черниговскую область демонтировать разрушенный оккупантами дом, чтобы на его месте был построен новый.

Кацурин отметил, что вместо алкоголя был чай Шу Пуэр, "вместо наркотиков" – плов, вместо танцев – демонтаж с кувалдами, а вместо стриптиза – управление экскаватором.

"Кайфа, кстати, значительно больше", – подчеркнул он.

По словам Кацурина, один из его друзей, Артем Сурин, пробил гвоздем пятку во время демонтажа.

"Пацаны, спасибо за мой лучший мальчишник!" – обратился он к своим друзьям.