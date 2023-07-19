"Грею животик". Беременная Саша Бо снялась в раздельном купальнике. Фото

Блогер снялась в раздельном купальнике.

"Грею животик", – написала она.

12 июля Саша Бо сообщила, что у нее будет девочка. Блогер призналась, что находится на 21-й неделе беременности.

Контекст:

Саша Бо (Александра Пустовит) родилась в 1995 году в Чорткове Тернопольской области. Свой блог в Instagram она ведет с 2006 года, на нее подписаны 1,8 млн человек.

У Пустовит двое детей – Данил (2016) и Евгений (2018). В 2021 году она развелась с супругом Игорем Пустовитом, с которым состояла в браке с 2015 года.

В декабре 2021 года блогер заявила, что состоит в отношениях с украинским стоматологом Платоном Тарнавским. В сентябре 2022 года они поженились.