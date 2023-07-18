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18 июля, 2023
 
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"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра

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Денисенко отдыхает в Турции
Денисенко отдыхает в Турции
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталья Денисенко в Instagram Stories 18 июля ответила на вопросы подписчиков о стоимости своего отдыха с шестилетним сыном Андреем в Турции.

Денисенко сообщила, что добиралась до Турции через Молдову.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", – призналась актриса.


Фото: natalka_denisenko / Instagram

Фото: natalka_denisenko / Instagram

Также Денисенко рассказала об отеле, в котором они проживают.

"Очень красивый, стильный отель, пять звезд. Я привыкла к хорошим отелям. Этим более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер сервис, идеальный пляж для деток (песочек и 200 м – вода по пояс)", – рассказала она.

Фото: natalka_denisenko / Instagram
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. В том же году у пары родился сын Андрей.

Весной 2022 года Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Сейчас актер защищает Украину на передовой.

Теги: Турция, отель, актриса, отдых, Наталия Денисенко
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