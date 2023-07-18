"Я привыкла к хорошим отелям". Актриса Денисенко назвала стоимость своего отдыха в Турции. Озвучена цифра

Денисенко сообщила, что добиралась до Турции через Молдову.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли, и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", – призналась актриса.





Фото: natalka_denisenko / Instagram

Также Денисенко рассказала об отеле, в котором они проживают.

"Очень красивый, стильный отель, пять звезд. Я привыкла к хорошим отелям. Этим более чем довольна. Вкусная еда и напитки, супер сервис, идеальный пляж для деток (песочек и 200 м – вода по пояс)", – рассказала она.

Фото: natalka_denisenko / Instagram