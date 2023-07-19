Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2023
 
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64-летняя Мадонна показала, как выглядит спустя почти месяц после госпитализации

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Мадонна: Спасибо вам
Мадонна: Спасибо вам
Фото: madonna / Instagram

64-летняя американская певица Мадонна 19 июля в Instagram опубликовала свое свежее фото.

"Одна роза может быть моим садом, один друг – мой мир", – процитировала она американского поэта Лео Бускалью.

Мадонна позировала с большим букетом розовых роз.

"Спасибо вам", – написала певица.

Контекст:

24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована. У певицы диагностировали бактериальную инфекцию. СМИ писали, что перед госпитализацией медики сделали артистке инъекцию препарата наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками и для борьбы с острым септическим шоком.

10 июля певица, вышедшая из больницы, поблагодарила поклонников за поддержку.

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Мадонна – семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, больница, болезнь, борьба, инфекция, певица, фото, диагноз
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