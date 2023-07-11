"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни

64-летняя певица также разместила свое фото, показав как выглядит после болезни.
"Благодарю вас за вашу позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни. Когда я очнулась в больнице, то сначала подумала о детях, – написала артистка. – Еще я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые постоянно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-нибудь разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении сил. Уверяю, я вернусь к вам, как только смогу".
24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована. У певицы диагностировали бактериальную инфекцию. СМИ писали, что перед госпитализацией медики сделали артистке инъекцию препарата наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками и для борьбы с острым септическим шоком.
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Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".