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11 июля, 2023
 
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"Я на пути к выздоровлению". 64-летняя Мадонна показала, как выглядит после болезни

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Мадонна: Я ненавижу кого-нибудь разочаровывать
Мадонна: Я ненавижу кого-нибудь разочаровывать
Фото: Madonna / Facebook

Американская певица Мадонна 10 июля опубликовала в Instagram свой первый пост после госпитализации, в котором поблагодарила поклонников за поддержку.

64-летняя певица также разместила свое фото, показав как выглядит после болезни.

"Благодарю вас за вашу позитивную энергию, молитвы, слова исцеления и ободрения. Я почувствовала вашу любовь. Я на пути к выздоровлению и невероятно благодарна за все благословения в жизни. Когда я очнулась в больнице, то сначала подумала о детях, – написала артистка. – Еще я не хотела разочаровывать тех, кто покупал билеты на мой тур. Не хотела подводить и людей, которые постоянно работали со мной в течение последних нескольких месяцев, чтобы создать шоу. Я ненавижу кого-нибудь разочаровывать. Сейчас я сосредоточена на своем здоровье и восстановлении сил. Уверяю, я вернусь к вам, как только смогу".

24 июня Мадонна была обнаружена дома в бессознательном состоянии и экстренно госпитализирована. У певицы диагностировали бактериальную инфекцию. СМИ писали, что перед госпитализацией медики сделали артистке инъекцию препарата наркан, который обычно используется для устранения подозрений на передозировку наркотиками и для борьбы с острым септическим шоком.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: здоровье, Мадонна, певица
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