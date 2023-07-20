"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос

Руденко отметила, что ломкость, иссеченность волос и повышенная жирность кожи головы могут быть следствием недостаточной чистоты расчески. Она показала, как правильно мыть щетку для волос.
Со щетки нужно убрать волосы, налить шампунь. Пройтись между зубчиками кисточкой. Затем промыть и обработать антисептиком.
"Этот метод подходит всем гребням.(...) Как результат – чистая расческа, которая будет служить вам на пользу", – сказала Руденко.
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Трихолог рассказывала, какие пункты являются базой ухода за волосами. "Если этого у вас нет, ничто другое не будет давать результаты", – подчеркнула она и добавила, что базовые принципы ухода за волосами не зависят от возраста и должны соблюдаться постоянно.