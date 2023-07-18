Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера

"Если вы наносите макияж, используете тональные средства и другую декоративную косметику, простого умывания пенкой может быть недостаточно. Сначала нужно снять макияж В корейской системе ухода популярна техника двухэтапной очистки кожи лица с помощью гидрофильного масла или гидрофильного бальзама", – рассказала блогер.

Она объяснила, что нужно немного масла растереть руками, нанести на лицо. Милованова акцентировала внимание на том, что этот продукт растворяет даже водостойкую косметику.

"Обладательницы жирной кожи могут не волноваться, что масло забьет поры, поскольку при контакте с водой оно приобретает консистенцию водянистого молочка", – уточнила она.

Гидрофильное масло нужно применять дважды, чтобы лучше смыть косметику.

После этого нужно умыться пенкой и водой.