Бульвар Шоубиз
 
18 июля, 2023
 
Мода

Как смыть стойкую косметику. Советы от блогера

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Умывание это заключительный этап очищения
Умывание – это заключительный этап очищения
Фото: depositphotos.com

Украинский бьюти-блогер Луиза Милованова на своем YouTube-канале показала, как удаляет макияж по корейской технологии двухфазного очищения.

"Если вы наносите макияж, используете тональные средства и другую декоративную косметику, простого умывания пенкой может быть недостаточно. Сначала нужно снять макияж В корейской системе ухода популярна техника двухэтапной очистки кожи лица с помощью гидрофильного масла или гидрофильного бальзама", – рассказала блогер.

Она объяснила, что нужно немного масла растереть руками, нанести на лицо. Милованова акцентировала внимание на том, что этот продукт растворяет даже водостойкую косметику.

"Обладательницы жирной кожи могут не волноваться, что масло забьет поры, поскольку при контакте с водой оно приобретает консистенцию водянистого молочка", – уточнила она.

Гидрофильное масло нужно применять дважды, чтобы лучше смыть косметику.

После этого нужно умыться пенкой и водой.

Контекст:

На канал Миловановой на своем YouTube подписаны 62,4 тыс. пользователей.

Теги: мода и красота, блогеры, макияж, советы
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