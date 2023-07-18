Светлый хром. Эффектный летний маникюр

В первом варианте мастер показала покрытие светло-розового цвета.
"Розовые сны, белые мечты", – написала она.
Мастер покрыла ногти светло-розовой эмалью. Затем с помощью кисти нанесла пудру с эффектом хромирования и зафиксировала с помощью прозрачного топа.
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Во втором варианте мастер сделала маникюр в ванильном тоне, проделав ту же последовательность действий, что и в предыдущем варианте.
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