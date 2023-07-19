Девять образов для беременных от украинского блогера

"С началом 37-й недели нас", – написала она 17 июля.
Парфильева снялась в белом платье с завышенной талией и юбкой полуклеш, розовом сарафане с рукавами-фонариками, светлооливковом облегающем длинном платье, белом облегающем платье и топе свободного кроя, нежно-абрикосовом платье с открытыми плечами.
Серое, черное и белое облегающие платья она дополнила белой, розовой и оранжевой рубашками соответственно. В финале подборки Парфильева показала черное платье со свободным подолом.
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Парфильева замужем за бизнесменом Иваном Кришталем. Ребенок станет первенцем для супругов.
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