Девять образов для беременных от украинского блогера

Парфильева показала, как одевается во время беременности Фото: tanyaparfileva / Instagram

"С началом 37-й недели нас", – написала она 17 июля.

Парфильева снялась в белом платье с завышенной талией и юбкой полуклеш, розовом сарафане с рукавами-фонариками, светлооливковом облегающем длинном платье, белом облегающем платье и топе свободного кроя, нежно-абрикосовом платье с открытыми плечами.

Серое, черное и белое облегающие платья она дополнила белой, розовой и оранжевой рубашками соответственно. В финале подборки Парфильева показала черное платье со свободным подолом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Парфільєва (@tanyaparfileva)