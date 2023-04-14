Бульвар Шоубиз
 
14 апреля, 2023
 
Мода

"Действительно могут состарить". Модный эксперт рассказала, какие юбки нельзя носить женщинам старше 50 лет

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Куин: Если вы пытаетесь выглядеть моложе, я бы советовала избегать слишком длинных юбок
Куин: Если вы пытаетесь выглядеть моложе, я бы советовала избегать слишком длинных юбок
Фото: depositphotos.com

Американский модный блогер Нэнси Куин не советует женщинам старше 50 лет носить юбки-миди. Об этом она рассказала в своем блоге Shopping On Champagne.

"Слишком длинные юбки действительно могут вас состарить и заставить выглядеть неряшливыми, отягощенными и просто несвежими, – считает Куин. – Если вы пытаетесь выглядеть моложе, я бы советовала избегать слишком длинных юбок". 

Фото: shoppingonchampagne.com
Фото: shoppingonchampagne.com

Эксперт отмечает, что стремление женщин в возрасте начать носить юбки-миди объяснимо, так как возникает желание прикрыть ноги, вид которых может больше не нравиться, или скрыть лишний вес, но на самом деле эффект будет противоположным.  

"Я рекомендую избегать всего, что длиннее колена, – заявила модный блогер. – Длина до колена или чуть выше колена лучше всего смотрится на женщинах старше 50 лет. Это красивая и подходящая длина для большинства женщин".

Куин подчеркнула, что юбки, длина которых доходит до середины голени, подчеркивают самую широкую часть икр и тем самым утяжеляют образ.

"Немного поднимите юбки, носите их длиной до колена, и это сократит годы", – резюмировала эксперт. 

Фото: shoppingonchampagne.com
Фото: shoppingonchampagne.com

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, юбки
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