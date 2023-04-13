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13 апреля, 2023
 
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"Подняла подолы до смелых высот". Умерла 93-летняя Мэри Куант – дизайнер, которая придумала мини-юбку

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Куант родилась 11 февраля 1934 года в Лондоне
Куант родилась 11 февраля 1934 года в Лондоне
Фото: Mary Quant Europe / Facebook

13 апреля на 94-м году жизни скончалась британский дизайнер Мэри Куант, которая в 60-е годы прошлого века придумала мини-юбку. О ее смерти сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявление семьи.

Причины смерти дизайнера не называются. В заявлении говорится, что Куант "мирно скончалась дома в Суррее (Великобритания)". 

Как отмечает Daily Mail, Куант "подняла подолы до смелых высот, впервые представила платья-мешки и превратила женские брюки и колготки в основные элементы гардероба, а также популяризировала стрижку боб".

Контекст:

Куант родилась 11 февраля 1934 года в Лондоне. В 1962 году она создала коллекцию с мини-юбками, в а 1966-м получила Орден Британской империи.

Куант является законодательницей моды на топы, обтягивающие разноцветные брюки, замшевую одежду, туфли на платформе, короткие стрижки и яркий макияж. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, дизайнер
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