Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться

По словам эксперта, к таким ошибкам относится использование для умывания корейских пенок и гелей.
"За полтора года консультаций могу уверенно сказать, что 90% корейских средств для умывания – это фактически жидкое мыло. Если не хотите пересушить кожу, нарушить ее защитную мантию и получить ощущение стянутости после умывания, лучше выбрать более мягкие средства", – посоветовала эксперт.
Косметолог подчеркнула, что ошибкой также является использование тонального крема с солнцезащитными фильтрами для защиты от ультрафиолетовых лучей.
"Даже если ваш тональный с SPF 50, для того, чтобы защитить кожу, его нужно нанести на лицо в объеме 1,5–2 мл. Не думаю, что кожа выдержит столько тональника. Поэтому тональный с SPF – это просто тональный крем", – объяснила косметолог.
Она также отнесла к ошибкам, вредным для кожи, использование щеток для очищения лица.
"Щеточки – слишком агрессивный вид очищения. Будут повышать чувствительность кожи, а если есть сыпь, то будут способствовать ее увеличению. Не рекомендую", – резюмировала эксперт.
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Часто пенки и гели для умывания имеют в составе агрессивные поверхностно-активные вещества, которые способны вымывать до 30% защитного барьера кожи каждый день. Если в их состав входят sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate, coco-sulfate или cetyl phosphate, такие средства лучше не покупать.