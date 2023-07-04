Эти ошибки в уходе за кожей могут навредить лицу. Косметолог назвала три главных заблуждения, от которых стоит отказаться

Косметолог не рекомендует использовать для умывания корейские гели и пенки Фото: depositphotos.com

По словам эксперта, к таким ошибкам относится использование для умывания корейских пенок и гелей.

"За полтора года консультаций могу уверенно сказать, что 90% корейских средств для умывания – это фактически жидкое мыло. Если не хотите пересушить кожу, нарушить ее защитную мантию и получить ощущение стянутости после умывания, лучше выбрать более мягкие средства", – посоветовала эксперт.

Косметолог подчеркнула, что ошибкой также является использование тонального крема с солнцезащитными фильтрами для защиты от ультрафиолетовых лучей.

"Даже если ваш тональный с SPF 50, для того, чтобы защитить кожу, его нужно нанести на лицо в объеме 1,5–2 мл. Не думаю, что кожа выдержит столько тональника. Поэтому тональный с SPF – это просто тональный крем", – объяснила косметолог.

Она также отнесла к ошибкам, вредным для кожи, использование щеток для очищения лица.

"Щеточки – слишком агрессивный вид очищения. Будут повышать чувствительность кожи, а если есть сыпь, то будут способствовать ее увеличению. Не рекомендую", – резюмировала эксперт.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ольга, сертифікований косметолог онлайн (@cosmetolog_with_you)