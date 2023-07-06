Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом

Модель предстала лежащей в постели в ярко-голубом платье с лифом-бандо и высоким разрезом, а также в черных босоножках на шпильках. Она пояснила, что в этот день состоялся показ мод знаменитого французского модельера Жан-Поля Готье.

"Жан-Поль Готье сказал мне: "Это платье, которое ты носишь, я сшил своими руками". Готье, я люблю тебя! Всегда оставаясь мечтателем. Любви и разнообразия в красоте! Ты заставил меня чувствовать себя красивой сегодня вечером", – написала она.

Клум добавила, что ролик сопровождает шум парижских улиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Клум отдыхает в Париже со своим мужем, 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.