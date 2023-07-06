Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2023
 
Мода

Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом

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Клум снялась в платье от Готье
Клум снялась в платье от Готье
Фото: heidiklum / Instagram

50-летняя немецкая модель Хайди Клум 29 июня опубликовала в Instagram ролик, снятый в номере одного из отелей Парижа (Франция).

Модель предстала лежащей в постели в ярко-голубом платье с лифом-бандо и высоким разрезом, а также в черных босоножках на шпильках. Она пояснила, что в этот день состоялся показ мод знаменитого французского модельера Жан-Поля Готье.

"Жан-Поль Готье сказал мне: "Это платье, которое ты носишь, я сшил своими руками". Готье, я люблю тебя! Всегда оставаясь мечтателем. Любви и разнообразия в красоте! Ты заставил меня чувствовать себя красивой сегодня вечером", – написала она.

Клум добавила, что ролик сопровождает шум парижских улиц.

Клум отдыхает в Париже со своим мужем, 33-летним мужем, немецким музыкантом Томом Каулитцем.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2023 года исполнилось 50 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочь Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе, а также дочь Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Роман Клум и Каулитца начался весной 2018 года. 5 августа 2019 года модель показала свадебные снимки. Когда именно они узаконили брак, она не уточнила.

Теги: Франция, Париж, мода и красота, модель, Хайди Клум, модельер, Жан-Поль Готье
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