Бульвар Шоубиз
 
07 июля, 2023
 
Мода

Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото

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Стилист рекомендует носить рубашки, заправив их в брюки или юбку крест-накрест
Стилист рекомендует носить рубашки, заправив их в брюки или юбку крест-накрест
Фото: styleguide.ua / Instagram

Украинский стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram назвала восемь стильных фишек, которые придадут образу свежести и актуальности.

По словам эксперта, к свежим стилистическим приемам можно отнести: 

  • сочетание свободного сарафана и спортивного топа; 
  • комбинацию пиджака и надетого сверху жилета;
  • использование в образе кардигана, завязанного на узел;
  • сочетание разноразмерных сумок в одном образе;
  • тюнинг сумок цепочками, колье и подвесками;
  • дополнение образа пиджаком, завязанным на талии;
  • использование ремня поверх платья, надетого в комбинации с брюками;
  • дополнение образа рубашкой оверсайз, заправленной в брюки или юбку крест-накрест.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, стиль, стилист
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