Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото

Стилист рекомендует носить рубашки, заправив их в брюки или юбку крест-накрест Фото: styleguide.ua / Instagram

По словам эксперта, к свежим стилистическим приемам можно отнести:

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