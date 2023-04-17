Что сделать, чтобы огурцы не горчили

Урожай огурцов при правильном уходе можно получать до первых заморозков Фото: pixabay.com

Высаживать вовремя

Огурцы нужно сажать поздней весной, когда нет риска заморозков и температура стабильно держится на уровне выше 10 градусов. Идеальное время для посадки огурцов – с мая по июль.

Сеять их лучше "волнами" – каждые две недели. Урожай можно будет собирать вплоть до первых морозов.

Сеять в грунт

Таким образом удастся избежать травмирования корней. Семена нужно размещать на грядке на расстоянии 10 см, на шпалерной сетке – 3 см.

Обильно поливать

Это главное условия для того, чтобы огурцы не горчили. Особенно важен обильный полив при жаркой погоде.

Стимулировать рост

Добавлять специальные вещества для стимуляции роста можно дважды в неделю. Если огурцы цветут, но плоды не завязываются, необходимо добавить борную кислоту в пропорциях 2 г на стакан горячей воды. Влить смесь в 9,5 л холодной воды и опрыскать растения по листу.