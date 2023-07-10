Добавьте это в воду – и кочаны будут плотные и крупные. Эксперты рассказали, как вырастить щедрый урожай капусты без химии

Подкормкой на основе дрожжей капусту необходимо поливать каждые две недели Фото: depositphotos.com

По словам экспертов, чтобы осенью собрать щедрый урожай капусты, необходимо каждые две недели поливать огород органическим удобрением, приготовленным из дрожжей и старого варенья.

Приготовление

100 г дрожжей и 300 мл любого старого варенья необходимо размешать в 10 л воды и оставить на сутки в помещении, чтобы началось брожение.

Поливать капусту этой подкормкой необходимо после тщательного увлажнения почвы раз в две недели в течение всего сезона, дополнительно растворив 250 мл концентрата в 10 л воды.