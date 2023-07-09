Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле

"Это подкормка простая и органичная. Каждый может ее приготовить. Для приготовления понадобится 1 л воды и 4 ст. л. томатной пасты, – отметил эксперт. – Мы получим концентрат".

По словам эксперта, концентрат необходимо растворить в 10 л воды, а затем полить растения из расхода 1 л подкормки под один куст. Землю на участке перед подкормкой необходимо тщательно увлажнить.

Автор ролика рекомендует делать такую подкормку раз в неделю до начала периода сбора первых плодов.

"Томатная паста – чистая органика. Она полностью разлагается в грунте и поглощается растением, – отметил автор ролика. – А состав томатной пасты богат витаминами и аминокислотами, а также такими минералами, как калий, фосфор, натрий, магний и кальций, которые нужны для подкормки помидоров".