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09 июля, 2023
 
Огороды

Добавьте это в воду – и соберете щедрый урожай больших помидоров. Эксперт рассказал, как без химии подкормить томаты в июле

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Подкармливать томаты необходимо после тщательного полива грунта
Подкармливать томаты необходимо после тщательного полива грунта
Скриншот: Корисне TV / YouTube

Автор украинского YouTube-блога "Корисне TV" 9 июля в новом ролике под названием "Очень важна подкормка томатов во время цветения. Будет много больших помидоров" рассказал, чем подкармливать растения в июле во время цветения и в самом начале плодоношения, чтобы они могли нарастить мощную корневую систему.

"Это подкормка простая и органичная. Каждый может ее приготовить. Для приготовления понадобится 1 л воды и 4 ст. л. томатной пасты, – отметил эксперт. – Мы получим концентрат".

По словам эксперта, концентрат необходимо растворить в 10 л воды, а затем полить растения из расхода 1 л подкормки под один куст. Землю на участке перед подкормкой необходимо тщательно увлажнить.

Автор ролика рекомендует делать такую подкормку раз в неделю до начала периода сбора первых плодов.

"Томатная паста – чистая органика. Она полностью разлагается в грунте и поглощается растением, – отметил автор ролика. – А состав томатной пасты богат витаминами и аминокислотами, а также такими минералами, как калий, фосфор, натрий, магний и кальций, которые нужны для подкормки помидоров".

Контекст:

Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления некоторых листьев на кусте, а чтобы плоды быстрее созревали, опытные огородники рекомендуют помещать их в пакеты.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, помидоры, подкормка растений
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