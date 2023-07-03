Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов

"Влажность и похолодание – из-за которых большая часть томатов отправляется созревать в ящики. Но есть одна хитрость. Вот как делают дачники для того, чтобы томаты созревали быстрее прямо на кустах", – говорится в публикации.
По словам экспертов, для этого опытные огородники надевают обычный фасовочный пакет прямо на плодовую кисть.
"Приблизительно через три дня томаты станут бурыми. Если вместе с упакованными плодами окажется один зрелый, то процесс созревания его зеленых товарищей пойдет быстрее, – заверили эксперты. – Но можно просто подложить в пакет один спелый овощ и оставить конструкцию на три или четыре дня".
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Повысить урожай томатов можно с помощью правильного удаления некоторых листьев на кусте.