Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов

Чтобы томаты созревали быстрее прямо на кустах, на них надевают пакеты Фото: s.sad.ua / Instagram

"Влажность и похолодание – из-за которых большая часть томатов отправляется созревать в ящики. Но есть одна хитрость. Вот как делают дачники для того, чтобы томаты созревали быстрее прямо на кустах", – говорится в публикации.

По словам экспертов, для этого опытные огородники надевают обычный фасовочный пакет прямо на плодовую кисть.

"Приблизительно через три дня томаты станут бурыми. Если вместе с упакованными плодами окажется один зрелый, то процесс созревания его зеленых товарищей пойдет быстрее, – заверили эксперты. – Но можно просто подложить в пакет один спелый овощ и оставить конструкцию на три или четыре дня".

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