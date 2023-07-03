Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща

Вред садовым и огородным культурам наносят как личинки паутинного клеща, так и взрослые особи Фото: depositphotos.com

В публикации отмечается, что вред садовым и огородным культурам наносят как личинки жука, так и взрослые особи.

"Они размещаются с нижней стороны листьев и высасывают из них сок. Поврежденные ткани желтеют и отмирают. На многих культурах симптомы появления клещей заметны и с верхней стороны листа – это небольшие желтые точки, которые сливаются со временем и образуются обесцвеченные участки. Если клещей очень много, листья полностью покрываются паутиной, – отметили эксперты. – На огурцах и томатах уже 30% повреждения поверхности листьев может привести к потере урожая".

Как защитить

Чтобы не допустить появления паутинного клеща, необходимо обязательно удалять на участке растительные остатки и сорняки.

При появлении вредителей эксперты рекомендуют использовать препарат длительного системного действия для защиты растений от всех видов клещей "Антиклещ Про".

"Препарат универсален в использовании, а его действие заметно сразу после обработки", – отмечается в публикации.