Бульвар Шоубиз
 
03 июля, 2023
 
Огороды

"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Йодизация урожая также является хорошим способом обогатить организм человека йодом
Йодизация урожая также является хорошим способом обогатить организм человека йодом
Фото: napensii.ua

Опытные огородники летом проводят подкормку огурцов, капусты и других овощей с помощью просто аптечного препарата йода. О том, для чего это делается, рассказывается в публикации под названием "Для чего опытные овощеводы поливают растения йодом: польза не только для урожая" на сайте украинского издания "На пенсии".

По словам экспертов, йод полезен для растений в местностях, где его мало содержится в почве. В публикации отмечается, что йодизация урожая также является хорошим способом обогатить организм человека йодом.

Как применять

10 мл аптечного йода растворите в 10 л воды и тщательно перемешайте. В фазе активного плодоношения растений вылейте по 1 л раствора под каждый куст.

При этом для капусты достаточно одной йодной подкормки, а для огурцов ее рекомендуется проводить каждые две недели, так как летом их урожай собирается систематически.

"Обогащение растений йодом полезно для человеческого организма. Поэтому подливайте йодный раствор под все растения и потребляйте здоровые, полезные плоды", – посоветовали эксперты.

Контекст:

Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.

"Молоко  это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодовитым. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.

Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: огурцы, капуста, огородные работы, йод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
  Защитник Мариуполя Химик Касаткин: Конвоир спросил: "Правда, что вы нашим яйца отрезали?" Я ответил: “Мы живем по законам чести. Когда у нас были пленные, мы их кормили и обменивали“. Он поверил, сказал, что больше вопросов нет
Дмитрий ГОРДОН
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Индексация пенсий, повышение тарифов на воду и рост цен на топливо. Какие изменения вступают в силу с 1 июля. Главное
Алина ГРЕЧАНАЯ
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил"
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 