"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода

По словам экспертов, йод полезен для растений в местностях, где его мало содержится в почве. В публикации отмечается, что йодизация урожая также является хорошим способом обогатить организм человека йодом.

Как применять

10 мл аптечного йода растворите в 10 л воды и тщательно перемешайте. В фазе активного плодоношения растений вылейте по 1 л раствора под каждый куст.

При этом для капусты достаточно одной йодной подкормки, а для огурцов ее рекомендуется проводить каждые две недели, так как летом их урожай собирается систематически.

"Обогащение растений йодом полезно для человеческого организма. Поэтому подливайте йодный раствор под все растения и потребляйте здоровые, полезные плоды", – посоветовали эксперты.