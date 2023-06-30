"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода

По словам экспертов, йод полезен для растений в местностях, где его мало содержится в почве. В публикации отмечается, что йодизация урожая также является хорошим способом обогатить организм человека йодом.
Как применять
10 мл аптечного йода растворите в 10 л воды и тщательно перемешайте. В фазе активного плодоношения растений вылейте по 1 л раствора под каждый куст.
При этом для капусты достаточно одной йодной подкормки, а для огурцов ее рекомендуется проводить каждые две недели, так как летом их урожай собирается систематически.
"Обогащение растений йодом полезно для человеческого организма. Поэтому подливайте йодный раствор под все растения и потребляйте здоровые, полезные плоды", – посоветовали эксперты.
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодовитым. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.