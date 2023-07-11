Добавьте в воду этот аптечный препарат – и кочаны будут завязываться большие и тугие. Эксперты рассказали, чем подкормить капусту в июле

"Огородники знают, что в аномальную жару, которая часто наблюдается в июле и августе, капуста не спешит завязывать кочаны, – отмечается в публикации. – С этой проблемой поможет справиться йод".
Приготовление подкормки
В 10 л воды растворите 10–12 капель йода. Этим раствором необходимо полить каждый куст капусты, выливая под растение 250 мл подкормки.
Удобрять растения необходимо после тщательного полива участка.
Чтобы головки капусты завязывались тугими и крупными, опытные огородники рекомендуют раз в две недели поливать участок дрожжевой подкормкой.