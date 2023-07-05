Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке

Касторовое масло стимулирует выработку у роз гормонов, которые обеспечивает продолжительное и обильное цветение Фото: depositphotos.com

"Чтобы куст утопал в бутонах, не нужно тратить баснословные деньги – можно обойтись копеечными средствами, – заверили эксперты. – Розы отзывчивы на подкормку на основе касторового масла. Этот препарат стимулирует выработку у растения необходимых гормонов, что в результате и обеспечивает продолжительное и обильное цветение".

Приготовление подкормки

В литре воды растворите 1 ч. л. касторового масла. Получившуюся смесь перелейте в пульверизатор и обработайте розы спустя три часа после обильного полива водой.