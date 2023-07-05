Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке

"Чтобы куст утопал в бутонах, не нужно тратить баснословные деньги – можно обойтись копеечными средствами, – заверили эксперты. – Розы отзывчивы на подкормку на основе касторового масла. Этот препарат стимулирует выработку у растения необходимых гормонов, что в результате и обеспечивает продолжительное и обильное цветение".
Приготовление подкормки
В литре воды растворите 1 ч. л. касторового масла. Получившуюся смесь перелейте в пульверизатор и обработайте розы спустя три часа после обильного полива водой.
Чтобы защитить кусты роз от вредителей, которые обитают в земле, эксперты рекомендуют использовать раствор, приготовленный из двухкомпонентного контактно-системного инсектоакарицида "Антихрущ".
Для этого 10–15 мл препарата необходимо растворить в 5 л воды. Поливать кусты приготовленным раствором необходимо из расчета 0,5–1 л под каждый куст.
Для защиты роз от тли эксперты советуют приготовить специальный раствор из трех компонентов, а раствор из борной кислоты и сульфата магния обеспечит розам беспрерывное цветение.