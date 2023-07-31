Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2023
 
Огороды

Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором

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Обрабатывать огурцы нужно рано утром или поздно вечером
Обрабатывать огурцы нужно рано утром или поздно вечером
Фото: depositphotos.com

В связи с переменой погоды летом, а также болезнями растения, плети огурцов могут желтеть преждевременно. Издание "На пенсии" объяснило, что нужно сделать, чтобы не остаться без урожая.

Пожелтение огурцов может быть:

  • связано с сухим воздухом;
  • если кусты посажены близко друг к другу;
  • из-за нехватки питания;
  • из-за жары или, наоборот, похолодания.

Но наиболее распространенной причиной преждевременного пожелтения листьев являются болезни. Они активизируются во время погодных катаклизмов.

"Исправить ситуацию можно, если срочно провести обработку огуречных грядок. Это средство реанимирует огурцы и поможет продлить сезон плодоношения", – отметили в материале.

Рецепт раствора

В 10-литровом ведре воды нужно растворить 2 ч. л. димексида, один стакан жидкого триходермина, одну ампулу циркона (1 мл).

Применение

Опрыскивать грядки огурцов следует рано утром или поздно вечером. Не стоит этого делать перед дождем, иначе препарат смоется.

Контекст:

Спасти огурцы от жары поможет обычное пиво.

Теги: урожай, болезнь, огурцы, огород, огородные работы, обработка
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