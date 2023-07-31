Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором

Пожелтение огурцов может быть:
Но наиболее распространенной причиной преждевременного пожелтения листьев являются болезни. Они активизируются во время погодных катаклизмов.
"Исправить ситуацию можно, если срочно провести обработку огуречных грядок. Это средство реанимирует огурцы и поможет продлить сезон плодоношения", – отметили в материале.
Рецепт раствора
В 10-литровом ведре воды нужно растворить 2 ч. л. димексида, один стакан жидкого триходермина, одну ампулу циркона (1 мл).
Применение
Опрыскивать грядки огурцов следует рано утром или поздно вечером. Не стоит этого делать перед дождем, иначе препарат смоется.
Спасти огурцы от жары поможет обычное пиво.