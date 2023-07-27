Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары

Автор видео отметил, что если во время засухи не обеспечить огурцам регулярный полив, они могут засохнуть, так как им будет не хватать воды и питательных веществ.
Чтобы спасти пересохшие растения, их необходимо полить питательным раствором.
По словам экспертов, для приготовления такой подкормки можно использовать любое пиво. Для этого размешайте 0,5 л алкогольного напитка в 5 л воды.
"Этой смесью поливаем огурцы, чтобы грунт хорошо пропитался, – порекомендовал автор ролика. – Если обеспечить регулярный полив этой подкормкой, пересохшие растения снова начнут плодоносить".
Чтобы спасти огурцы от жары, также можно использовать гумус, образованный дождевыми червями. Он обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе.