Добавьте это в воду – и огурцы снова оживут и начнут плодоносить. Эксперт рассказал, как спасти растения от жары

Если во время засухи не обеспечить регулярный полив, огурцы могут засохнуть Скриншот: Lekovite Biljke / Facebook

Автор видео отметил, что если во время засухи не обеспечить огурцам регулярный полив, они могут засохнуть, так как им будет не хватать воды и питательных веществ.

Чтобы спасти пересохшие растения, их необходимо полить питательным раствором.

По словам экспертов, для приготовления такой подкормки можно использовать любое пиво. Для этого размешайте 0,5 л алкогольного напитка в 5 л воды.

"Этой смесью поливаем огурцы, чтобы грунт хорошо пропитался, – порекомендовал автор ролика. – Если обеспечить регулярный полив этой подкормкой, пересохшие растения снова начнут плодоносить".