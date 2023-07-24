Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов

"Дождевые черви разрушают органический материал, превращая его в гумус, что улучшает воздухообмен в почве и снижает риск заражения грибковыми заболеваниями", – отметил эксперт.
Гумус, образованный дождевыми червями, богат калием, железом, магнием, медью, цинком, фосфором и азотом, а продается в любом сельскохозяйственном магазине.
Автор видео рекомендуют использовать такую подкормку, когда из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте.
"Наступила жара – и растениям необходимо качественное питание, чтобы пережить ее. Эта органическая добавка обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе", – говорится в ролике.
Приготовление
3 ст. л. гумуса размешайте в 0,5 л тепловой воде и оставьте на пару часов. Поливать растения этой подкормкой нужно раз в месяц.
"С этим натуральным удобрением поливать летом растения приходиться меньше, а урожайность гораздо выше. Плоды крупные, здоровые", – отметил эксперт.
Такая подкормка подойдет не только для огурцов, но и для помидоров и перцев.
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.