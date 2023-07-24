Бульвар Шоубиз
 
24 июля, 2023
 
Огороды

Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов

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Если из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте, их нужно подкормить раствором на основе гумуса
Если из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте, их нужно подкормить раствором на основе гумуса
Фото: depositphotos.com

Автор YouTube-блога о садовых и огородных работах Natural Health в новом обучающем ролике рассказал, как с помощью органического удобрения – гумуса, который является результатом работы дождевых червей, – подкормить огурцы в летнюю жару, чтобы они не желтели и давали щедрый урожай.

"Дождевые черви разрушают органический материал, превращая его в гумус, что улучшает воздухообмен в почве и снижает риск заражения грибковыми заболеваниями", – отметил эксперт. 

Гумус, образованный дождевыми червями, богат калием, железом, магнием, медью, цинком, фосфором и азотом, а продается в любом сельскохозяйственном магазине.

Автор видео рекомендуют использовать такую подкормку, когда из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте.

"Наступила жара – и растениям необходимо качественное питание, чтобы пережить ее. Эта органическая добавка обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе", – говорится в ролике.

Приготовление

3 ст. л. гумуса размешайте в 0,5 л тепловой воде и оставьте на пару часов. Поливать растения этой подкормкой нужно раз в месяц.

"С этим натуральным удобрением поливать летом растения приходиться меньше, а урожайность гораздо выше. Плоды крупные, здоровые", – отметил эксперт.

Такая подкормка подойдет не только для огурцов, но и для помидоров и перцев.

Контекст:

Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.

"Молоко  это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.

Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: урожай, огурцы
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