Раз в месяц дайте огурцам эту подкормку – и они легко перенесут летнюю жару. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов

Если из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте, их нужно подкормить раствором на основе гумуса Фото: depositphotos.com

"Дождевые черви разрушают органический материал, превращая его в гумус, что улучшает воздухообмен в почве и снижает риск заражения грибковыми заболеваниями", – отметил эксперт.

Гумус, образованный дождевыми червями, богат калием, железом, магнием, медью, цинком, фосфором и азотом, а продается в любом сельскохозяйственном магазине.

Автор видео рекомендуют использовать такую подкормку, когда из-за жары растения начали желтеть, а плоды замедлились в росте.

"Наступила жара – и растениям необходимо качественное питание, чтобы пережить ее. Эта органическая добавка обладает высокой способностью удерживать влагу в почве, что снижает потребность в частом поливе", – говорится в ролике.

Приготовление

3 ст. л. гумуса размешайте в 0,5 л тепловой воде и оставьте на пару часов. Поливать растения этой подкормкой нужно раз в месяц.

"С этим натуральным удобрением поливать летом растения приходиться меньше, а урожайность гораздо выше. Плоды крупные, здоровые", – отметил эксперт.

Такая подкормка подойдет не только для огурцов, но и для помидоров и перцев.