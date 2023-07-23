Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза

Наиболее часто пероноспороз поражает растения во время затяжных проливных дождей Скриншот: Корисне TV / YouTube

Эксперт подчеркнул, что наиболее часто заболевание поражает растения во время затяжных проливных дождей.

"От него никто не застрахован. Главное, вовремя обнаружить", – отметил он.

Признаком заболевания является появление желтых пятен на листьях. Если с ними не бороться, грибок пероноспороза начинает поражать весь лист, включая нижнюю часть. В результате, они начинают желтеть, а огурцы – болеть, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез.

"Соответственно, огурцы пожелтеют и опадут", – объяснил автор ролика.

Чтобы спасти растения, эксперт советует использовать трехпроцентную перекись водорода.

"Она стоит дешево и продается в любой аптеке", – подчеркнул он.

Автор видео отметил, что обрабатывая свои зараженные огурцы, решил провести эксперимент и часть растений опрыскал чистой перекисью водорода, а часть – раствором, приготовленным из 100 мл препарата и 300 мл теплой воды. По словам эксперта, в обоих случаях ему удалось уничтожить грибок и спасти урожай.

"Самое главное, листья, которые обрабатывал нерастворенным препаратом, не пострадали – исчез только грибок", – отметил он.

Главные правила обработки

Грибок пероноспороза живет только на нижней части листьев. Соответственно, обрабатывать необходимо только ее, верхнюю не стоит. Уменшать дозировку препарата не стоит. Если сильнее разбавить перекись водорода, грибок не будет уничтожен. Оставшиеся желтые листья необходимо удалить и уничтожить, чтобы предотвратить распространение грибка.