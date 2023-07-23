Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим аптечным препаратом. Эксперт рассказал, как спасти огурцы от пероноспороза

Эксперт подчеркнул, что наиболее часто заболевание поражает растения во время затяжных проливных дождей.
"От него никто не застрахован. Главное, вовремя обнаружить", – отметил он.
Признаком заболевания является появление желтых пятен на листьях. Если с ними не бороться, грибок пероноспороза начинает поражать весь лист, включая нижнюю часть. В результате, они начинают желтеть, а огурцы – болеть, так как такие листья не могут полноценно проводить фотосинтез.
"Соответственно, огурцы пожелтеют и опадут", – объяснил автор ролика.
Чтобы спасти растения, эксперт советует использовать трехпроцентную перекись водорода.
"Она стоит дешево и продается в любой аптеке", – подчеркнул он.
Автор видео отметил, что обрабатывая свои зараженные огурцы, решил провести эксперимент и часть растений опрыскал чистой перекисью водорода, а часть – раствором, приготовленным из 100 мл препарата и 300 мл теплой воды. По словам эксперта, в обоих случаях ему удалось уничтожить грибок и спасти урожай.
"Самое главное, листья, которые обрабатывал нерастворенным препаратом, не пострадали – исчез только грибок", – отметил он.
Главные правила обработки
Чтобы предоставить огурцам необходимые для роста полезные вещества, эксперты также рекомендует приготовить подкормку из молока. Для приготовления подкормки в 10 л теплой воды растворяют 1 л обычного магазинного молока.
"Молоко – это комплекс питательных веществ, которые одинаково полезны как для человека, так и для растений. Особенно для огурцов. Молоко делает грунт более плодородным. В нем поселяются молочные бактерии, которые препятствуют появлению грибков", – отметили эксперты.
Если на огурцах летом желтеют листья, это свидетельствует о недостатке питания. В таком случае огурцы нужно подкармливать гуматом калия.